Посольство РФ запросило сведения о пострадавших при обрушении дома во Флориде

Посольство РФ выяснит, есть ли среди пострадавших при обрушении многоквартирного дома во Флориде россияне. Дипмиссия направило запрос в Госдеп США.

Российские дипломаты отслеживают ситуацию в пригороде Майами, отмечено в публикации посольства в Facebook.

«Запросили Госдепартамент на предмет наличия российских граждан среди пострадавших», — сказали в посольстве.

В случае необходимости соотечественникам окажут консульскую помощь.

Многоэтажка частично обрушилась 24 июня. Владельцы построенного в 1981 году здания планировали его перестроить. После обширных проверок специалисты не выявили никаких структурных проблем со стенами или фундаментом.

По информации Neesweek, владельцы рухнувшего дома ранее привлекались к суду за «небрежность или неспособность отремонтировать общие элементы и внешние стены здания».

Жертвами обрушения стали четыре человека. Еще 159 жителей дома считают пропавшими без вести. При разборе завалов спасатели вытащили 35 человек. Поиски выживших продолжаются.

После ЧП президент США Джо Байден ввел во Флориде режим чрезвычайной ситуации. Глава государства распорядился выделить помощь из бюджета страны.