Посольство РФ в Вашингтоне высмеяло американских дипломатов

Российская дипмиссия в США сообщила в Twitter сообщила об открытии в Российском культурном центре в Вашингтоне передвижной историко-документальной выставки «Холокост: уничтожение, освобождение, спасение». Они пригласили американцев ее посетить, но в первую очередь хотели бы показать ее дипломатам США.

Реплика вызвана заявлением посольства США в Дании о том, что 75 лет назад американские солдаты освободили лагерь Аушвиц-Биркенау.

Открыл выставку 24 января чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов.

Такая же выставка сейчас демонстрируется в израильском Тель-Авиве. В Варшаве в Российском центре науки и культуры она откроется 29 января.

Экспозиция составлена на основе уникальных документов и фотографий, малоизвестных фактов об уничтожении евреев на территории СССР. Есть стенды, посвященные спасению узников концлагеря Аушвиц.

Выставка представлена на русском, английском, немецком, испанском, чешском языках и иврите.

В апреле 2019 года выставка была показана в Лондонском университете королевы Марии (QMUL). Один из ее организаторов профессор Джереми Хик заявил, что британцы увидели Вторую мировую войну «с другого угла». Им известна только история налетов фашистской авиации. Профессор предположил, что «далеко не каждый англичанин знает о союзе Великобритании и СССР во время Второй мировой войны».