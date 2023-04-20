Мир 20 апреля 2023, 11:26 Посольство РФ в Судане доставило большую часть своих сотрудников на территорию диппредставительства

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Посольство России в Судане доставило большинство российских сотрудников дипмиссии на территорию диппредставительства. Об этом сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Судане Георгий Амбарцумян сайту телеканала «Звезда».

По словам заведующего отделом, в настоящее время ведется работа по перемещению на территорию остальных сотрудников.

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Амбарцумян подчеркнул, что в скором времени оставшиеся участники дипмиссии также прибудут в посольство.