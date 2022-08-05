Посольство РФ в США заявило о 50 случаях «охоты» на россиян в зарубежье

В американских тюрьмах и изоляторах находятся около 100 россиян. Большинство из них отбывают наказание за ненасильственные преступления, в том числе по надуманным обвинениям. Американские власти объявили на граждан России «охоту», заявило посольство РФ в США.

Решение в отношении Бриттни Грайнер, как и в случае с другими американскими правонарушителями, соответствует российскому законодательству, объяснили в дипведомстве.

Употребление наркотиков легализовано в США, но это является внутренним делом этой страны и не распространяется на другие государства. Попытки ввезти их в Россию уголовно наказуемы, поэтому критика приговора в отношении спортсменки является «передергиванием фактов и искажением информации».

«На сегодняшний день в американских тюрьмах и следственных изоляторах находятся около 100 росграждан. Большинство из них отбывают наказание за совершение ненасильственных преступлений. Более того, Вашингтоном развернута настоящая „охота“ на россиян при их выезде за границу. С 2008 года зафиксировано свыше 50 таких случаев», — заявило посольство РФ в США.

Следственные органы и суды относятся к ним предвзято. Во многих случаях их склоняют к признанию вины и сделке со следствием, «несмотря на надуманность обвинений», а в случае отказа приговаривают к большим срокам тюрьмы, заявили в ведомстве.