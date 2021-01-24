Посольство РФ в США выразило соболезнование в связи со смертью Ларри Кинга

Российское посольство в США выразило соболезнования в связи со смертью известного телеведущего и журналиста Ларри Кинга.

«Были глубоко опечалены новостью о кончине Ларри Кинга», — говорится в сообщении посольства России в Twitter.

В диппредставительстве выразили глубокие соболезнования родным и близким умершего.

В субботу, 23 января, стало известно о смерти легендарного телеведущего и журналиста Ларри Кинга. Ему было 87 лет. В начале января у Кинга выявили COVID-19, его положили в больницу.

Президент Владимир Путин выразил соболезнования по поводу смерти американского журналиста. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Путин и Кинг были знакомы лично. Журналист неоднократно брал интервью у российского лидера.

Собственное шоу, дружба с Фрэнком Синатрой и президентами США. Всего этого смог добиться обычный парень из Бруклина, работавший уборщиком. Сейчас имя Ларри Кинга знает практически каждый. Легендарный ведущий и журналист навсегда вошел в историю телевидения.