Мир 23 марта 2023, 19:56 Посольство РФ в США уличило сотрудников Белого дома в малодушии Посольство России в США сочло малодушием оскорбления Белого дома в адрес летчиков Су-27 Публичное достояние

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Официальные представители властей Соединенных Штатов проявили малодушие, оскорбив членов экипажей Су-27. Такое заявление сделали сотрудники посольства России в США. Их процитировали в Telegram-канале дипломатического ведомства.

Таким образом они прокомментировали недавние слова из уст координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джона Кирби. Тот нелестно высказался о пилотах Су-27 в рамках происшествия над Черным морем.

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«Это очевидное малодушие — оскорблять офицеров российской армии, формально являясь человеком в погонах», — заявили представители дипведомства РФ в США.

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Также они призвали Кирби к уважению чести и достоинства военнослужащих. Кроме того, сотрудники посольства РФ в США отметили особенность в коммуникации представителей Соединенных Штатов. Тех уличили в переходе на личности в случае нехватки контраргументов и отсутствия знаний о ситуации.