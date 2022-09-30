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Россия готова защищать суверенитет всеми доступными средствами — посольство

Посольство РФ в США: Россия готова защищать государственный суверенитет всеми средствами

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Россия полна решимости защищать свой государственный суверенитет всеми доступными средствами. Посольство России в США в своем Telegram-канале предупредило об этом Пентагон.

Анонимные американские военные рассказали СМИ о плане действий на случай гипотетического ядерного удара со стороны России. Они допустили нанесение так называемого обезглавливающего удара.

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Посольство России в США назвало эту идею сумасшедшей и заявило, что рискованный мыслительный эксперимент дорого обойдется штатам.

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«В Минобороны США не должны сомневаться в нашей решимости защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и народ всеми доступными средствами», — заявили в дипведомстве.

Представители России напомнили, что любое военное столкновение ядерных держав приведет к катастрофическим последствиям.

Россия не станет применять на Украине ядерное оружие, потому что с военной точки зрения в этом нет смысла. Министр обороны Сергей Шойгу ранее объяснил, что его используют для сдерживания нападения.

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