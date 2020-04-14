Посольство РФ в США пристыдило Пентагон за обвинения в адрес RT и Sputnik

Пентагон обвинил Sputnik и RT в дезинформации о COVID-19. Посольство России в США назвало подобные заявления абсурдными и призвало направить усилия на борьбу с коронавирусной инфекцией.

Дипломаты заметили, что оборонному ведомству следует решать проблему с коронавирусом и прежде всего — «в своих рядах». Ситуацию российское представительство в Вашингтоне прокомментировало на своей странице в Facebook.

«Абсурдно при этом в чем-то обвинять Sputnik и RT. Американские военнослужащие точно их не смотрят и не читают. Если они не моют руки, то это точно не вина российских СМИ», — подчеркнули в посольстве.

Поведение Пентагона дипломаты оценили как фактор, влияющий на безопасность представителей российской прессы в США. Они заявили, что внимание на это должны обратить правозащитные организации. Журналисты между тем лишь делают свою работу — доносят до аудитории информацию о происходящем.

В посольстве напомнили, что между Москвой и Вашингтоном постоянно идет обмен данными о пандемии, причем на самом высоком уровне. Нагнетать и без того сложную обстановку не намерен никто.

«В этих условиях в ведущих американских СМИ продолжается оголтелая русофобия, черпающая недостоверные сведения из-подобных брифингов Пентагона и Госдепа. Такая безответственность вызывает сожаление и неприятие», — заявили в российском диппредставительстве.

Помощь России другим странам дипломаты назвали «примером для подражания, а не поводом для очернения». Чтобы преодолеть происходящее в мире, необходимо объединить усилия.

Москва предложила помощь Вашингтону — медицинскую технику и средства защиты. О сотрудничестве во время пандемии коронавируса договорились американский лидер Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин.