Посольство РФ в США пристыдило Пентагон за обвинения в адрес RT и Sputnik
Дипломаты заметили, что оборонному ведомству следует решать проблему с коронавирусом и прежде всего — «в своих рядах». Ситуацию российское представительство в Вашингтоне прокомментировало на своей странице в Facebook.
«Абсурдно при этом в чем-то обвинять Sputnik и RT. Американские военнослужащие точно их не смотрят и не читают. Если они не моют руки, то это точно не вина российских СМИ», — подчеркнули в посольстве.
Поведение Пентагона дипломаты оценили как фактор, влияющий на безопасность представителей российской прессы в США. Они заявили, что внимание на это должны обратить правозащитные организации. Журналисты между тем лишь делают свою работу — доносят до аудитории информацию о происходящем.
В посольстве напомнили, что между Москвой и Вашингтоном постоянно идет обмен данными о пандемии, причем на самом высоком уровне. Нагнетать и без того сложную обстановку не намерен никто.
«В этих условиях в ведущих американских СМИ продолжается оголтелая русофобия, черпающая недостоверные сведения из-подобных брифингов Пентагона и Госдепа. Такая безответственность вызывает сожаление и неприятие», — заявили в российском диппредставительстве.
Помощь России другим странам дипломаты назвали «примером для подражания, а не поводом для очернения». Чтобы преодолеть происходящее в мире, необходимо объединить усилия.
Москва предложила помощь Вашингтону — медицинскую технику и средства защиты. О сотрудничестве во время пандемии коронавируса договорились американский лидер Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин.