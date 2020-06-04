Посольство РФ в США потребовало оказать медпомощь заключенному Ярошенко

Посольство России в США волнуется за здоровье россиянина Константина Ярошенко, который отбывает срок в американской тюрьме. Дипломаты обратились в Госдепартамент и потребовали оказать ему медицинскую помощь.

«Без объяснения причин администрация исправительного учреждения отказывает нашему соотечественнику в получении стоматологического лечения и необходимых лекарств. Жалобы заключенного и письма посольства в адрес руководства тюрьмы попросту игнорируются», — заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в Facebook.

После этого дипломаты направили ноту в Госдеператмент США. Российские представители ждут, что после их обращения Ярошенко сразу же осмотрят стоматологи и он получит всю необходимую медицинскую помощь.

Посол призвал международные неправительственные организации и местные правоохранительные органы обратить внимание на происходящее с россиянами в американских тюрьмах. Особенно это касается тех, у кого серьезные заболевания. Ведь у них повышается риск заразиться коронавинусом.

«Важно как можно быстрее освободить Константина Ярошенко, Виктора Бута, Романа Селезнева, Богдану Осипову, Олега Никитина и других россиян», — заключил Антонов.

Американский суд вынес приговор Ярошенко еще в 2011 году. Он получил 20 лет заключения. Его обвинили в том, что он по сговору собирался доставить в США крупную партию наркотиков. Сейчас он отбывает наказание в тюрьме «Данбери» в штате Коннектикут.

Ранее защита просила отпустить его по УДО из-за коронавируса. Однако администрация «Данбери» отказалась это делать.