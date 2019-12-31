Посольство РФ в Швеции прокомментировало заявление о «российских троллях»

Российская дипмиссия в Швеции ответила на заявление министра энергетики и информационных технологий Швеции Андерса Игемана. Ранее он заподозрил в информационной атаке на его страницу «русских троллей».

Диппредставительство опубликовало на официальной странице обращение к чиновнику. Дипломаты заверили Игемана, что Россия всегда открыта к сотрудничеству со Швецией. Особенно с теми ее представителями, кто не ищет «русских троллей». В ведомстве заверили министра в том, что его мнение об отношении россиян к технологии 5G неверно — в стране не связывают развитие технологии с негативным влиянием на общественное здоровье.

Андерс Игеман в интервью агентству ТТ сообщил, что его пост в Facebook о противниках развития в стране пятого поколения мобильной связи 5G собрал более 1800 комментариев. В этом он усмотрел попытку создания негативного фона вокруг этой темы в «российских интересах».

В посольстве отметили, что, судя по всему, министру ответили все россияне, владеющие шведским языком.

«Со своей стороны должны признать, что были не в курсе того, что Андерс Игеман столь популярен в России. Обещаем подписаться на его страницу и впредь более пристально следить за его активностью в соцсетях», — прокомментировали в дипмиссии.