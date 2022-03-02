Посольство РФ в Польше разберется с вопросом изъятия российских зданий

Российские здания решили изъять в Польше. Посольство России в республике будет разбираться с правовыми аспектами таких действий, заявил российский посол в Польше Сергей Андреев.

«Мы услышали информацию, которая поступает нам по данному вопросу, и уже завтра будем разбираться с ее правовыми аспектами. С этой ситуацией надо еще разобраться — на основании чего, какие документы, какие процедуры они планируют проводить», — сказал Андреев РИА «Новости».

Он уточнил, что здание на улице Собеского пустует, но со школой складывается совсем другая ситуация. Речь идет о здании общеобразовательной школы при посольстве России.

Процесс изъятия российской недвижимости в Польше инициировал МИД республики. Для этого министерство обратилось в компетентные органы государственного управления. Внешнеполитическое ведомство передало представление о возбуждении исполнительного производства в отношении двух зданий.

В своем заявлении МИД Польши отметил, что недвижимость не используется в дипломатических и консульских целях. При этом здания находятся «в незаконном владении Российской Федерации».