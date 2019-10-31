Посольство РФ в Мозамбике не подтвердило гибель россиян

«Не располагаем никакой информацией. Сами узнаем из СМИ с большим удивлением», — пояснили в посольстве.

Информация о том, что в конце прошлой недели группа повстанцев напала на группу из 20 военных, среди которых были пять россиян, появилась в Carta de Mocambique.

Издание со ссылкой на источники сообщило, что радикалы устроили засаду. При помощи баррикады они остановили машину и напали на военных, пишут журналисты. По их данным, повстанцы отрезали головы своим жертвам, а машину сожгли. Тела убитых доставили в местную больницу, после чего их передали семьям, добавили авторы материала.