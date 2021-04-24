Посольство РФ в Минске назвало высылку дипломатов из Прибалтики «энергией маленького члена». Но потом удалило твит

Посольство России в Белоруссии на странице в Twitter ответило на пост министра иностранных дел Латвии Габриэлюса Ландсбергиса о высылке дипломатов из стран Прибалтики словами «энергия маленького члена». Но позже твит был удален.

«Small Dick Energy», — так диппредставительство РФ в Минске ответило на твит главы МИД Латвии, в котором Ландсбергис сообщил, что его страна вместе с Эстонией и Литвой решила в знак солидарности с Чехией выслать по паре сотрудников посольства РФ.

Источник фото: скриншот со страницы посольства России в Белоруссии в Twitter

Это выражение можно перевести как «энергия маленького члена». Такую фразу обычно применяют к тем, кто демонстрирует чрезмерную дерзость при скромных возможностях.

Но после публикаций в СМИ твит был удален со страницы посольства. В дипмиссии пока не давали комментариев относительно произошедшего.

Дипломатический кризис в отношениях с Чехией произошел после того, как 17 апреля Прага объявила о высылке 18 сотрудников посольства РФ из-за обвинений в причастности российской разведки к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Москва в ответ выслала 20 чешских дипломатов. После этого МИД Чехии объявил ультиматум, потребовав вернуть высланных из РФ дипломатов обратно, но Москва заявила, что вести диалог в таком тоне неприемлемо. В итоге в Чехии заявили, что до конца мая страну должны будут покинуть еще 63 сотрудника посольства РФ. В знак солидарности с чехами высылать российских дипломатов начали и из других стран.

Ранее СМИ сообщили, что Россия может отказаться от импорта чешского пива.