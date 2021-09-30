Посольство РФ в Мадриде прокомментировало извинения испанской организации за рекламу с «русскими проститутками»

Испанская некоммерческая ассоциация Nueva Vida («Новая жизнь») извинилась за социальную рекламу с «русскими проститутками». В посольстве РФ в Мадриде отметили, что такой результат, в частности, стал возможным «благодаря неравнодушию российских соотечественников, проживающих в Испании, которые сигнализировали о недопустимости подобных пиар-акций с российскими коннотациями».

«В результате совместных усилий, предпринятых посольством России в Испании, представительством Россотрудничества и Союзом организаций российских соотечественников Испании и Андорры, директор некоммерческой организации Nueva Vida Хулио Гарсия Селорио направил в адрес посольства письмо, в котором принес свои извинения, и сообщил о решении убрать ранее размещенные в ряде испанских городов провокационные баннеры с упоминанием имен русских девушек», — говорится в сообщении посольства РФ в Мадриде, которое было размещено на странице диппредставительства в Facebook.

В посольстве отметили, что такой результат стал возможным также «благодаря неравнодушию российских соотечественников, проживающих в Испании, которые сигнализировали о недопустимости подобных пиар-акций с российскими коннотациями».

В ассоциации заявили, что очень сожалеют, что задели чьи-то чувства. По словам правозащитников, они не собирались специально никого обидеть, а вся их работа вот уже много лет посвящена защите прав человека.

На баннерах, за которые извинились активисты, была изображена фотография меню, которое предлагало русскую девственницу с кокаином за 50 евро. Там же было несколько русских женских имен с указанием возраста. Это вызвало возмущение проживающей в королевстве русской диаспоры, а также посольства России в Мадриде.