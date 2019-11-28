Посольство РФ в Колумбии: протесты координируют через соцсети

Власти Колумбии решили признать средним классом граждан, которые зарабатывают в месяц более 650 тысяч колумбийских песо (11 897,18 рубля). Соответственно новому статусу повысятся налоги.

Кроме того, работающей молодежи до достижения определенного возраста хотят платить 75-85% от зарплаты.

Власти Колумбии призвали к миру 200 тысяч протестующих Подробнее

Около 250 тысяч человек, преимущественно студенты, прошли по улицам колумбийской столицы. Демонстрация закончилась стычками с полицией. Агрессия со стороны правоохранителей подтолкнула митингующих отказаться от переговоров и продолжить акцию.

По неофициальным данным, в ходе протестов погибли не менее трех человек. Это подогревает агрессию демонстрантов. Сообщается о ранениях 151 правоохранителя и 122 митингующих.

Посольство Колумбии в Москве предоставило документ «Будущее — это все». Он раскрывает позицию МИД Колумбии в отношении массовых протестов.

«Мирный протест как демократическое выражение признается властями Колумбии. Однако правительство отвергает все формы насилия, которые уничтожают государственную или частную собственность и которые осуществляются для создания паники и террора путем блокирования дорог и других актов вандализма», — гласит документ.

Диппредставительство РФ в Колумбии предупредило туристов о рисках в связи с массовыми беспорядками.

По мнению российского посольства, к организации протестных акций могли быть причастны другие страны.

«Для формирования манифестаций активно задействуются социальные сети, в том числе Facebook. Хотя о вмешательстве американцев здесь, в Колумбии, не говорят», — отметили в посольстве.

Также, по данным ведомства, местные СМИ и НПО заявили, что «правительство не дает им освещать обстановку, оказывая давление».

Российский политолог, профессор СПбГУ Виктор Хейфец счел, что президент Колумбии показал, «как можно наступить на все возможные грабли сразу».

«Он продемонстрировал совершенное непонимание ситуации. Он так и не понял, что произошло. Люди вышли на улицу, чтобы выразить свое недовольство, а не совершить революцию», — объяснил Хейфец.