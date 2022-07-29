Посольство РФ в Китае предупредило нейтральные страны о риске санкций

Запад отстаивает однополярный мир, и вслед за Россией под санкции могут попасть нейтральные страны. Об этом на форуме СМИ и аналитических центров стран ШОС в городе Циндао заявил пресс-секретарь посольства РФ в КНР Георгий Егоров. Его слова привел ТАСС.

«Россией наши оппоненты не ограничатся, после нас может наступить очередь тех стран, которые сохраняют суверенитет и независимость в принятии решений, выступают против нелегитимных односторонних санкций, принятых вне рамок Совета Безопасности ООН», — сказал он.

Представитель посольства объяснил, что сейчас мир переживает период турбулентности. Происходит кульминация политики сдерживания России, которую проводили для сохранения однополярного мира и требовали подчинения западным правилам. Несогласных с этой стратегией подвергают санкциям.

Замгенсека ШОС Григорий Логвинов ранее объявил, что информационные технологии получили прямое военное применение, и гибридная война затронула Китай.