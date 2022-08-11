Посольство РФ в Исландии потребовало извинений за оскорбление российского флага

Дипмиссия России в Рейкьявике потребовала от исландской газеты Frettabladid извинений за оскорбление флага РФ в одной из публикаций на украинскую тему. Дипломаты напомнили, что в Исландии предусмотрена уголовная ответственность за публичное оскорбление иностранных государственных символов.

В заявлении говорится о материале Валюра Гуннарссона с фотографией, на которой кто-то топчет российский триколор. Изображение подписали, что «украинцы нашли новое применение российскому флагу».

«Рассматриваем сам факт публикации такой фотографии в центральном печатном издании Исландии как проявление неприкрытого неуважения к Российской Федерации и ее государственной символике», — заявили в посольстве.

В российской дипломатической миссии напомнили редакции издания, что по статье 95 Уголовного кодекса Исландии за оскорбление иностранной символики предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы. Дипломаты заявили, что ждут от газеты официальных извинений.