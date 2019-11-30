Посольство РФ в Британии выясняет, есть ли россияне на борту задержанного в Портленде судна

Российское посольство в Великобритании уточнит, присутствовали ли на задержанном нигерийском судне граждане РФ. Об этом сообщило посольство на своей странице в Twitter.

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Как сообщалось ранее, паром Jireh под флагом Нигерии был задержан во вторник 26 ноября после того, как его отправили в порт Портленда из-за проблем с энергоснабжением.

Судно следовало из Норвегии в Сенегал с российским экипажем из девяти человек из Крыма. Была запрошена зимняя стоянка для корабля, однако власти отказали из-за нехватки места.

Паром посетили представители агентства, британской пограничной службы и медицинской службы порта. Команде представители Красного Креста передали теплую одежду и продовольствие.

Как сообщал ранее «ТАСС», морякам компания не выплачивает зарплату уже два месяца, общий долг уже составил 35 тысяч долларов.