Посольство РФ в Албании: россияне не пострадали при землетрясении

Жертвами мощного землетрясения в Албании стали 6 человек Подробнее

По словам дипломатов, в посольство не поступала информация о погибших и пострадавших россиянах. Отмечается, что в Албании нет организованных групп туристов из России.

Неподалеку от Тираны были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,4. Очаг землетрясения залегал на 20-километровой глубине. Катаклизм разрушил сотни домов. По предварительным данным, свыше 300 человек пострадали, семеро погибли.