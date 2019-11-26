Посольство РФ в Албании: россияне не пострадали при землетрясении
Диппредставительство РФ в Албании заверило радиостанцию «Говорит Москва», что россияне не пострадали в результате землетрясения, которое сегодня утром произошло неподалеку от Тираны.
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По словам дипломатов, в посольство не поступала информация о погибших и пострадавших россиянах. Отмечается, что в Албании нет организованных групп туристов из России.
Неподалеку от Тираны были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,4. Очаг землетрясения залегал на 20-километровой глубине. Катаклизм разрушил сотни домов. По предварительным данным, свыше 300 человек пострадали, семеро погибли.