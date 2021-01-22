Посольство РФ в Албании назвало обвинения против российского дипломата беспочвенными

«Никаких доказательств нарушения им антиковидных мер, принятых в Албании, не приводилось… Считаем, что выдвинутые в его адрес обвинения беспочвенны и носят надуманный характер», — отмечается в сообщении диппредставительства.

В посольстве напомнили, что Кривошеев находился на двухнедельном карантине после обнаружения у него коронавируса. Лишь после получения двух отрицательных тестов он вышел на работу.

«Никаких внешних контактов, кроме как посещения медицинских учреждений для сдачи положенных тестов, он не имел», — добавили дипломаты.