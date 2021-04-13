Посольство РФ упрекнуло США за неупоминание Гагарина в сообщении про первый полет человека в космос

Посольство России в США указало на «беспамятство» Госдепартамента. Все из-за того, что американское ведомство на своей русскоязычной странице в Facebook не упомянуло Юрия Гагарина в посте о первом полете человека в космос.

В публикации Госдепа было сказано, что 12 апреля весь мир отмечает шестидесятилетие пребывания человека в космосе. Однако американцы забыли не только о Гагарине, но и о том, что Советский Союз был первой страной в мире, которая запустила человека в космос. Кроме того, на прикрепленной фотографии к посту был один из американских астронавтов с флагом Штатов.

«С сожалением отмечаем, что уже не в первый раз госдепартамент США демонстрирует беспамятство в том, что касается истории освоения космоса», — сказано в комментарии российского посольства в Facebook.

В российской дипмиссии напомнили, что Генеральная Ассамблея ООН назвала 12 апреля Международным днем полета человека в космос в память о полете Гагарина. Этот исторический момент произошел 60 лет назад — 12 апреля 1961 года.