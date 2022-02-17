Посольство РФ указало на продолжение самогипноза США о российской агрессии

США продолжают заниматься самовнушением относительно российской агрессии. Заявление об этом опубликовали на официальной странице посольства России в Штатах в Facebook.

«Очевидно, что раскрученный в США маховик антироссийской истерии не позволяет американским коллегам смотреть на вещи объективно. Самогипноз о неизбежности российского нападения упорно продолжается», — написали дипломаты.

В сообщении они призвали обратить внимание на недавние слова пресс-секретаря госдепартамента США Неда Прайса, который в интервью СМИ 16 февраля снова заявил, что Россия пытается распространять неверные сведения о ситуации с Украиной.

Работники посольства отметили и то, что перед интервью с Прайсом CNN вел репортаж из украинской столицы, который по своему существу являлся обратным отсчетом до «нападения», назначенное телеканалом на утро 16 февраля.

Дипломаты призвали сотрудников Госдепа не участвовать в истерии, раздуваемой западными СМИ, а начать работать над дипломатическим разрешением внутриукраинского конфликта.