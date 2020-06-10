Посольство РФ следит за ситуацией с россиянкой, у которой Швеция забрала ребенка

«Мы подтверждаем получение запроса от Елены Шишиной. Мы в курсе ситуации. Со своей стороны мы направили советующий запрос в шведские социальные службы, но, к сожалению, пока что ответа от них мы не получили. Мы поддерживаем контакт с матерью ребенка. По ее словам, у нее есть адвокат. Пока что мы ждем реакцию от шведской стороны. Держим вопрос на контроле», — пояснил Крылов.

Напомним, ранее у россиянки Елены Шишиной, проживающей в Швеции, забрали годовалую дочь. Она лечила ребенка в России, шведские соцработники посчитали, что данный поступок загнал девочку в депрессию и поместили ее в приют.