Посольство РФ следит за ситуацией с россиянкой, у которой Швеция забрала ребенка
Дмитрий Крылов, пресс-секретарь посольства РФ в Стокгольме, рассказал радиостанции «Говорит Москва», что в диппредставительстве держат на контроле ситуацию с россиянкой, у которой шведские власти забрали ребенка. Они также поддерживают связь с матерью.
«Мы подтверждаем получение запроса от Елены Шишиной. Мы в курсе ситуации. Со своей стороны мы направили советующий запрос в шведские социальные службы, но, к сожалению, пока что ответа от них мы не получили. Мы поддерживаем контакт с матерью ребенка. По ее словам, у нее есть адвокат. Пока что мы ждем реакцию от шведской стороны. Держим вопрос на контроле», — пояснил Крылов.
Напомним, ранее у россиянки Елены Шишиной, проживающей в Швеции, забрали годовалую дочь. Она лечила ребенка в России, шведские соцработники посчитали, что данный поступок загнал девочку в депрессию и поместили ее в приют.