Посольство РФ проверит сообщения о крушении вертолета в ЦАР

Журналисты сообщили о крушении вертолета с российскими военными в Центральноафриканской республике. Посольство России уже начало проверять эту информацию.

«Посольство проверяет информацию СМИ. В сводках МООНСЦАР тоже ничего нет. Точно установлено, что убитых и раненых среди российских инструкторов нет», — привело РИА «Новости» слова посла России в Банги Владимира Титоренко.

Посол добавил, что руководство российских инструкторов не подтверждает информацию о разбившемся вертолете.

Сообщение о крушении вертолета в ЦАР появилось в программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1». Журналист Александр Рогаткин рассказал, что в ЦАР потерпел крушение вертолет SA 341 Gazelle.



Согласно репортажу, вертолет забрал раненного, чтобы доставить на лечение в столицу. Но неожиданно упал в болото.

«К счастью, все остались целы», — рассказал Рогаткин.

Он показал, как из бака вытекло топливо и начался пожар. Летчика с раненным военным инструктором под военным конвоем доставили до ближайшего аэродрома, откуда на самолете отправили в столицу.