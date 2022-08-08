Посольство РФ призвало прекратить русофобские измышления насчет ударов по ЗАЭС

Американские СМИ призвали перестать излагать «русофобские измышления» о якобы обстрелах российскими военными Запорожской АЭС (ЗАЭС). Такое заявление сделало посольство России в США.

Там также призвали ООН и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) осудить преступные действия Киева, а также принять меры по недопущению провокаций на радиационно опасных объектах Украины.

«А американских журналистов — прекратить горланить русофобские измышления», — сказано в комментарии российской дипмиссии в Telegram-канале.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что международная организация надеется на прекращение атак на ЗАЭС, а также рассчитывает, что МАГАТЭ получит доступ на станцию.

На пресс-конференции в Токио Гутерриш отметил, что организация полностью поддерживает МАГАТЭ «в их усилиях по созданию условий для стабилизации ситуации на станции».

«Любая атака на АЭС сама по себе самоубийственна, и я надеюсь, что эти атаки прекратятся. Также, я надеюсь, что МАГАТЭ сможет получить доступ на станцию», — привел ТАСС слова генсека международной организации.