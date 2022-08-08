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    08 августа 2022, 05:50

    Посольство РФ призвало прекратить русофобские измышления насчет ударов по ЗАЭС

    Посольство России в США призвало прекратить русофобские измышления насчет ударов по ЗАЭС

    Валерия Шафирко

    Американские СМИ призвали перестать излагать «русофобские измышления» о якобы обстрелах российскими военными Запорожской АЭС (ЗАЭС). Такое заявление сделало посольство России в США.

    Там также призвали ООН и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) осудить преступные действия Киева, а также принять меры по недопущению провокаций на радиационно опасных объектах Украины.

    «А американских журналистов — прекратить горланить русофобские измышления», — сказано в комментарии российской дипмиссии в Telegram-канале.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что международная организация надеется на прекращение атак на ЗАЭС, а также рассчитывает, что МАГАТЭ получит доступ на станцию.

    На пресс-конференции в Токио Гутерриш отметил, что организация полностью поддерживает МАГАТЭ «в их усилиях по созданию условий для стабилизации ситуации на станции».

    «Любая атака на АЭС сама по себе самоубийственна, и я надеюсь, что эти атаки прекратятся. Также, я надеюсь, что МАГАТЭ сможет получить доступ на станцию», — привел ТАСС слова генсека международной организации.