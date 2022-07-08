Посольство РФ предложило американцам узнать о нарушении США биобезопасности

Посольство России в США предложило американцам ознакомиться с данными о действиях Вашингтона, которые говорят о несоблюдении обязательств по Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).

В своем сообщении в Telegram-канале российское посольство сообщило, что в американских СМИ продолжается поток дезинформации о якобы несостоятельности обвинений со стороны РОссии в адрес Вашингтона в нарушении глобального режима биобезопасности.

Российское дипломатическое представительство напомнило о представленных ранее сведениях Минобороны РФ об обнаруженных в ходе спецоперации документах, в которых говорится про действия США на Украине.

«Предлагаем американской общественности ознакомиться с указанными материалами, чтобы иметь возможность самостоятельно дать оценку деятельности местных властей, идущей вразрез с обязательствами США по КБТО», — сказано в сообщении российского посольства в США.

Минобороны РФ раскрыло новые данные об участии американцев и стран НАТО в испытаниях биооружия на Украине. В частности, компания Metabiota готовилась проводить исследования вируса Эбола в Одессе, а специалисты из Германии изучали места распространения клещей, переносящих вирус конго-крымской лихорадки. «360» разбирался в том, насколько опасны эти заболевания.