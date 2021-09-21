Посольство РФ потребовало от США разъяснений по кибератакам на ЦИК в ходе выборов

ЦИК столкнулся с беспрецедентным количеством кибератак в ходе прошедших в России выборов. Половина из них велась с территории США. В российском посольстве пояснили, что целью взломов стала дискредитация избирательной системы РФ.

«Хотелось бы получить от американской стороны исчерпывающие разъяснения на этот счет», — подчеркнули дипломаты в Facebook.

В посольстве РФ в США заметили, что обвинения Госдепартамента в якобы «несвободных и непрозрачных» выборах в Госдуму РФ, состоявшихся 17–19 сентября, голословны.

«Подчеркиваем: народное волеизъявление прошло в полном соответствии с положениями внутреннего законодательства и нормами международного права», — отмечено в сообщении.

Любые заявления об обратном дипломаты назвали недопустимыми. Они также обратили внимание, что «какие-либо недочеты не повлияли на общий ход голосования». На итогах избирательной кампании подобное не скажется.

Ранее Госдепартамент США опубликовал заявление своего официального представителя Неда Прайса о несоответствии условий выборов «свободному и справедливому процессу».