Посольство РФ потребовало у Financial Times опровергнуть фейки про COVID-19 в России
«Письмо передано», — сообщил сайт NEWS.ru со ссылкой на российскую дипмиссию.
Все подробности позднее обнародует посол России в Лондоне Андрей Келин.
Ранее комиссия Госдумы России попросила МИД наказать издания The New York Times и Financial Times. Допускались даже меры вплоть до лишения аккредитации в РФ.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что «подготовлены письма в редакции FT и NYT с требованием об опровержении опубликованной дезинформации». Их собирались передать главным редакторам газет через посольства в США и Великобритании.
Американские СМИ заявили, что уверены в точности своего материала. Журналисты якобы основывались на данных, опубликованных официальным государственным ведомством, и интервью с экспертами государственных институтов.