Посольство РФ потребовало у Financial Times опровергнуть фейки про COVID-19 в России

Посольство России в Лондоне передало в редакцию Financial Times письмо от МИД РФ. В нем требуется опровергнуть опубликованную ранее статью, в которой говорится о занижении показателей смертности от коронавируса в России.

«Письмо передано», — сообщил сайт NEWS.ru со ссылкой на российскую дипмиссию.

Все подробности позднее обнародует посол России в Лондоне Андрей Келин.

Ранее комиссия Госдумы России попросила МИД наказать издания The New York Times и Financial Times. Допускались даже меры вплоть до лишения аккредитации в РФ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что «подготовлены письма в редакции FT и NYT с требованием об опровержении опубликованной дезинформации». Их собирались передать главным редакторам газет через посольства в США и Великобритании.

Американские СМИ заявили, что уверены в точности своего материала. Журналисты якобы основывались на данных, опубликованных официальным государственным ведомством, и интервью с экспертами государственных институтов.