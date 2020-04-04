Посольство РФ поселит в гостиницу россиянин, не вылетевших из Нью-Йорка

«Посольство решает вопрос с размещением граждан в гостинице. Они будут размещены до понедельника в гостинице», — приводит агентство слова Лахонина.

По словам пресс-секретаря российской дипмиссии, будут размещены 51 человек.

С 00:00 4 апреля временно приостанавливаются международные авиарейсы по вывозу россиян на родину. Это сделано в целях защиты здоровья россиян и ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусом в страну.

Для возобновления работы по вывозу россиян из-за рубежа, гражданам «необходимо заполнить специальную форму на едином портале «Госуслуг», сообщили в оперштабе. Будет организован график.

В США ситуация с пандемией коронавируса нового типа остается одной из самых тяжелых. Сейчас Нью-Йорк находится в эпицентре эпидемии коронавируса в Штатах. В городе число выявленных заболевших уже больше 57 тысяч, из них 5350 случая зафиксированы за прошедшие сутки.