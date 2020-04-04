    04 апреля 2020, 02:39

    Посольство РФ поселит в гостиницу россиянин, не вылетевших из Нью-Йорка

    Валерия Шафирко

    Российское посольство в США поселит в гостиницу россиян, которые оставались в аэропорту JFK в Нью-Йорке, после отмены их рейс до Москвы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря российской дипмиссии Николая Лахонина.

    «Посольство решает вопрос с размещением граждан в гостинице. Они будут размещены до понедельника в гостинице», — приводит агентство слова Лахонина.

    По словам пресс-секретаря российской дипмиссии, будут размещены 51 человек.

    С 00:00 4 апреля временно приостанавливаются международные авиарейсы по вывозу россиян на родину. Это сделано в целях защиты здоровья россиян и ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусом в страну.

    Для возобновления работы по вывозу россиян из-за рубежа, гражданам «необходимо заполнить специальную форму на едином портале «Госуслуг», сообщили в оперштабе. Будет организован график.

    В США ситуация с пандемией коронавируса нового типа остается одной из самых тяжелых. Сейчас Нью-Йорк находится в эпицентре эпидемии коронавируса в Штатах. В городе число выявленных заболевших уже больше 57 тысяч, из них 5350 случая зафиксированы за прошедшие сутки.