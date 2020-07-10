Посольство РФ попросило Эстонию отказаться от запугивания «российской угрозой»

«Сколько усилий предпринимается, чтобы доказать, что не сегодня-завтра Прибалтика станет жертвой „агрессивной“ России. И так из года в год», — говорится в комментарии.

Прогнозы «новоявленных оракулов» все не сбываются, сообщили в посольстве. Поэтому послы предложили уже наконец пожалеть о «потерянном времени и горах зря исписанной бумаги».

Дипломаты вместо этого порекомендовали найти пути для взаимовыгодного диалога двух стран, отметило ИА Nation News. Они хотят искать темы, объединяющие Россию и Эстонию. Благодаря этому можно будет обнаружить выход к взаимовыгодному сотрудничеству в интересах населения обеих стран.