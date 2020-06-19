Посольство РФ попросило дипломатов США отказаться от запугивания людей «российской угрозой»

Американские демократы призвали не выводить войска США из Европы, в очередной раз сославшись на «российскую угрозу». В посольстве РФ попросили политиков прекратить запугивать простых граждан.

Россиейские дипломаты отреагировали в Twitter на законопроект демократа Роберта Менендеса, представленный Сенату, и аналогичное предложение главы профильного комитета Палаты представителей демократа Элиота Энгела.

Авторы инициативы хотят, чтобы на вывод американских войск из Европы не выделялись средства. По их мнению, благодаря присутствию военных США Вашингтон и его европейские союзники успешно противостоят России, КНДР и Ирану.

«Мы призываем американских законодатели проявить сдержанность в своих эмоциях и оценках. Нам нужно поддерживать цивилизованный диалог. Россия ни на кого не нападает и не имеет таких намерений. Хватит пугать американцев и европейцев ужасными историями о „российской угрозе“», — написали представители посольства РФ.

В Европе, напомнили отечественные дипломаты, размещены 180 американских ядерных бомб B-61.

Воинский контингент в Германии президент США Дональд Трамп хочет сократить до 25 тысяч человек. Он заявил, что поступает подобным образом из-за торговой политики Берлина в отношении Вашингтона и допущенной «просрочкой» в бюджет НАТО.