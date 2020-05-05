Посольство РФ получило ноту МИД Чехии с предложением обсудить отношения

Российское посольство в Праге подтвердило получение ноты чешского МИДа с предложением провести консультации об урегулировании споров во взаимных отношениях. Разногласия между странами обострились после сноса памятника маршалу СССР Ивану Коневу в столице Чехии.

Получение ноты ТАСС подтвердил пресс-секретарь дипмиссии Николай Брякин.

«Такая нота получена», — сказал он.

О направлении документа ранее сообщил министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек. Он заявил депутатам национального парламента о передаче ноты российским дипломатам. Он уточнил, что это первое предложение такого характера.

«Сегодня, 5 мая, мы передали российской стороне [дипломатическую] ноту с предложением начать консультации в соответствии с параграфом пять договора о дружеских отношениях и сотрудничестве между Чехией и РФ, — цитирует чешского дипломата ТАСС.

Петржичек обратился к депутатам с просьбой обеспечить возможность поиска дипломатических решений. Он подчеркнул, что политизация некоторых тем российско-чешских отношений может привести к «контрпродуктивному эффекту».

Памятник Коневу сняли с пьедестала 3 апреля по решению властей района Прага-6. Статую планируют передать в Музей ХХ века, несмотря на требование России вернуть его в Москву.