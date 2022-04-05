Посольство РФ опровергло заявления Украины о «блокировке» судна с пшеницей

Посольство России в Египте опровергло информацию о блокировке российскими военными судна с украинской пшеницей. Эти данные активно распространяла Украина.

«Распространяемые Украиной сообщения о том, что Россия якобы запретила передвижение судна, загруженного украинской пшеницей, не соответствуют действительности. Суда в Одессе и Черноморске заблокированы местными украинскими военными администрациями», — говорится в сообщении российского посольства, его процитировало РИА «Новости».

Дипломаты подчеркнули, что российский флаг гарантирует свободу торгового судоходства.

Ранее посольство Украины в Египте заявило о том, что Россия якобы заблокировала украинское судно с пшеницей, направлявшееся в Египет. К этому сообщению в Twitter были приложены данные с портала Marine Traffic, занимающегося отслеживанием судов. Согласно этим данным, речь шла о судне EMMAKRIS III, ходящим под флагом Панамы.

Ранее стало известно, что американские военные корабли покинули Черное море из-за событий на Украине. В США пока не приняли решение о сроках возвращения судов ВМС страны.