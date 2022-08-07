Посольство РФ назвало провокацией задержание журналистки Асламовой

Задержание российской журналистки Дарьи Асламовой в Косове является провокацией временных органов управления непризнанного государства. Об этом говорится в заявлении посольства Российской Федерации в Сербии.

«Считаем безосновательное задержание Асламовой очередной провокацией временных органов самоуправления Косова, примером полного игнорирования Приштиной базовых демократических принципов, включая свободу СМИ», — говорится в заявлении дипведомства.

Также посольство призвало миссию Евросоюза в области верховенства закона, миссию ОБСЕ в Косове и секретариат ООН дать свою оценку действиям властей Косова.

О задержании Асламовой стало известно утром седьмого августа. Глава Министерства иностранных дел республики Джеляль Швецла заявил, что журналистка занималась шпионажем в пользу России.

Спустя несколько часов Асламову освободили, она самостоятельно добралась на автобусе до городе Рашка на сербско-косовской границе.