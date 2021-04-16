Посольство РФ назвало обвинения Запада в адрес Москвы политически мотивированными

Новые обвинения со стороны США и других западных стран в адрес России являются политически мотивированными. Предложения Москвы сотрудничать в сфере кибербезопасности ими игнорируются. Об этом заявили в российском посольстве в Канаде.

Дипломаты заметили, что попытки обвинить Россию в неких кибератаках безосновательны.

«Давно предлагаем государствам атлантического лагеря двустороннее и многостороннее взаимодействие в области информационной безопасности, однако наши инициативы игнорируются, что лишний раз подтверждает: все киберобвинения политически мотивированы, бездоказательны и ничего общего с реальностью не имеют», — сказано в сообщении, которое оказалось в распоряжении ТАСС.

Посольство отметило, что те страны, которые поддерживают США в обвинениях против России, которые основаны на дезинформации и «надуманных претензиях», делают двусторонние отношения еще более хрупкими.

Американский президент Джо Байден 15 апреля подписал указ о новых санкциях против России. Штаты вышлют десять дипломатов из посольства РФ в Вашингтоне. Американская сторона считает, что эти люди работают на российскую разведку.

Белый дом настаивает, что Служба внешней разведки (СВР) России ответственна за кибератаку в США. Она произведена с помощью программного обеспечения компании SolarWinds. Власти Канады поддержали действия Штатов относительно России.