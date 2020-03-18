«Пытаемся эвакуировать». Посольство РФ на Филиппинах поможет застрявшим туристам

Российские туристы несколько суток не могут вылететь с Филиппин. В российском посольстве в этой стране «360» рассказали, что делают для решения проблемы.

«Сейчас пытаемся эвакуировать. На данный момент взаимодействуем с властями, военными, пытаемся эвакуировать. Связь с туристами держим», — заявил дежурный посольства РФ на Филиппинах.

Диппредставитель отметил, что никаких точных сроков пока нет. По его словам, дипломаты работают над решением проблемы 24 часа в сутки

Но туристы пока не теряют оптимизма. На видео, которое оказалось в распоряжении «360», они скандируют: «Летим! Летим! Летим!» Аэропорт дал россиянам скромную еду — бутерброды с майонезом. Они отнеслись к этому «подарку» с иронией. Россияне предположили, что сотрудники авиагавани спросили у консула, что едят в России, и им, видимо, ответили, что хлеб с майонезом.

Ранее стало известно, что граждане России остаются на Филиппинах, потому что их рейсы отменяют или переносят. Не лучше ситуация сложилась и в Перу. Находящиеся там россияне тоже не могут вернуться на родину. Посольство РФ в Перу опубликовало важную для россиян информацию. Дипломаты рекомендуют обеспечить себя жилье на время 14-дневного карантина.

Из-за пандемии коронавируса многие страны закрывают границы. В мире из-за вируса умерли около восьми тысяч человек, еще более 180 тысяч заразились. Главное о пандемии коронавируса — «360» писал в своем материале.