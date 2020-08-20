В распространении фейковых новостей обвинили иностранные СМИ, которые, по их мнению, занимаются антирежимной пропагандой.

«Обстановка внутри Ирана сейчас спокойная, хотя социально-экономическое положение из-за негативных последствий американских санкций оставляет желать много лучшего», — уверены в ведомстве.