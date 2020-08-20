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    20 августа 2020, 14:23

    Посольство РФ: бунты в Иране из-за голода — фейк

    Дарья Морозова

    Посольство России в Иране заявило, что информация о бунтах в Иране из-за подорожания продуктов — недостоверная. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

    В распространении фейковых новостей обвинили иностранные СМИ, которые, по их мнению, занимаются антирежимной пропагандой.

    «Обстановка внутри Ирана сейчас спокойная, хотя социально-экономическое положение из-за негативных последствий американских санкций оставляет желать много лучшего», — уверены в ведомстве.

    Новости SMI.FM