Посольство РФ: бунты в Иране из-за голода — фейк
Посольство России в Иране заявило, что информация о бунтах в Иране из-за подорожания продуктов — недостоверная. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
В распространении фейковых новостей обвинили иностранные СМИ, которые, по их мнению, занимаются антирежимной пропагандой.
«Обстановка внутри Ирана сейчас спокойная, хотя социально-экономическое положение из-за негативных последствий американских санкций оставляет желать много лучшего», — уверены в ведомстве.