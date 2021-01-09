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    09 января 2021, 15:10

    Посольство проверит информацию о россиянах на борту пропавшего в Индонезии Boeing

    Анатолий Минкин

    Информации о россиянах на борту пропавшего с радаров самолета индонезийского перевозчика Sriwijaya Air пока нет. Об этом заявил в беседе с РИА «Новости» пресс-атташе дипмиссии Денис Тетюшин.
    Посольство проверит информацию о россиянах на борту пропавшего в Индонезии Boeing

    Он отметил, что ведомство направило официальный запрос в поисково-спасательную службу Индонезии.

    «Ждем ответа от них. Информация проверяется», — заявил Тетюшин.

    Борт Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air вылетел из Джакарты. Через четыре минуты экипаж перестал выходить на связь, а борт пропал с радаров. Эту информацию подтвердил представитель поисково-спасательного управления Джакарты Юсуф Латиф.

    Официального подтверждения крушения самолета пока нет. «360» ведет прямую трансляцию основных событий, которые происходят с лайнером.