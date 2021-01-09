Посольство проверит информацию о россиянах на борту пропавшего в Индонезии Boeing
Информации о россиянах на борту пропавшего с радаров самолета индонезийского перевозчика Sriwijaya Air пока нет. Об этом заявил в беседе с РИА «Новости» пресс-атташе дипмиссии Денис Тетюшин.
Он отметил, что ведомство направило официальный запрос в поисково-спасательную службу Индонезии.
«Ждем ответа от них. Информация проверяется», — заявил Тетюшин.
Борт Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air вылетел из Джакарты. Через четыре минуты экипаж перестал выходить на связь, а борт пропал с радаров. Эту информацию подтвердил представитель поисково-спасательного управления Джакарты Юсуф Латиф.
Официального подтверждения крушения самолета пока нет. «360» ведет прямую трансляцию основных событий, которые происходят с лайнером.