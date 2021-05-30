Трое россиян погибли при взрыве в ЦАР

Журналисты сообщили, что трое россиян стали жертвами взрыва в Центральноафриканской Республике. Эту информацию проверит посольство России в Банги, заявил посол Владимир Титоренко.

«Посольство будет выяснять», — процитировало РИА «Новости» посла России в ЦАР.

Ранее африканское радио Ndeke Luka сообщило, что 27 мая две машины правоохранителей подорвались на мине. Полицейские ехали по деревне Бандиба на северо-западе страны. В результате взрыва погибли пять человек, в числе которых оказались трое россиян. Также жертвами стали двое сотрудников полиции ЦАР.

После разрыва мины в больницы доставили пять пострадавших. Все раненые были пассажирами полицейских машин.

UPD: Информацию о гибели трех россиян подтвердил официальный представитель правительства ЦАР. Он осудил произошедшую атаку.