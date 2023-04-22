Мир 22 апреля 2023, 22:48 Посольство призвало россиян воздержаться от поездок в Канаду Посольство России рекомендовало не посещать Канаду из-за частых случаев дискриминации РИА «Новости»

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Посольство России в Канаде порекомендовало россиянам отказаться от поездок в североамериканскую страну. Также в диппредставительстве посоветовали не совершать банковских операций в канадской валюте. Заявление опубликовали на сайте дипмиссии.

Как объяснили в посольстве, такие рекомендации связаны с участившимися случаями дискриминации россиян по этнической принадлежности и признаку гражданства, включая случаи физической расправы.

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Тех, кто уже находится в Канаде, призвали проявлять бдительность, особенно в торговых центрах и в точках общепита.

«Настоящее предупреждение распространяется в том числе на учебные заведения. Там отмечены проявления нетерпимости к русской культуре», — добавили в диппредставительстве.

Также в Канаде увеличилось число случаев блокировки денежных переводов в местные банки. Поэтому операций в канадской валюте также лучше избегать, посоветовали дипломаты.

Ранее правительство Канады рекомендовало своим гражданам не посещать Белоруссию в связи с ситуацией на Украине, напомнил RT. Находящимся в республике канадцам посоветовали вылететь их страны коммерческими рейсами.