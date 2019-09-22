Посольство подтвердило освобождение россиян из пиратского плена

«Российские моряки, захваченные пиратами у берегов Камеруна 15 августа 2019 года освобождены. Данную информацию подтверждает компания-работодатель. Жизни и здоровью россиян ничего не угрожает. В настоящее время они находятся в Германии и в скором времени отправятся на родину», — говорится в сообщении диппредставительства.

СМИ: пираты освободили захваченных у берегов Камеруна россиян Подробнее

Экипаж немецкого грузового судна «Мармалайта» похитили пираты 15 августа на рейде порта Дуала (Республика Камерун).

В числе восьми захваченных оказались трое россиян: капитан, старший помощник и старший механик из Санкт-Петербурга, Владивостока и Мурманска соответственно. Все остальные похищенные — граждане Германии.

Само судно немецкой компании MarConsult Schiffahrt, следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды, пираты не тронули.

На каких условиях морские разбойники освободили пленников пока не сообщается.