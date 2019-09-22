Посольство оценило планы отравленного «Новичком» британца отсудить £1 млн у России

После отравления нервно-паралитическим веществом в Эймсбери Чарли Роули решил подать в суд на Россию. Мужчина планирует получить компенсацию в размере миллиона фунтов стерлингов. Но он не учел тот факт, что страна неподсудна Великобритании, пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление посольства РФ в Лондоне.

«Что касается гипотетического иска к России, то напомним, что в силу принципа суверенного равенства государство Россия неподсудно судам государства Великобритания, и наоборот», — сказал пресс-секретарь посольства.

Он также напомнил, что российская сторона была готова сотрудничать с самого начала еще после отравления Скрипалей тем же веществом в Солсбери. Но Великобритания отказалась от любого вида сотрудничества.

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В посольстве подчеркнули, что скорее всего иск против России адвокат Роули рассматривает как один из возможных вариантов развития событий.

«Со своей стороны полностью разделяем стремление Чарли Роули установить истину вокруг отравления его самого и погибшей Дон Стерджес. Чарли стремится к ясности вокруг „вопросов без ответа“, а ведь именно так называется регулярно обновляемый доклад посольства с нашими вопросами к британским властям», — заявили в ведомстве.

При этом адекватных ответов не может добиться не только пострадавший Роули, но и российская сторона. Таким образом, обращение в суд можно считать вполне логичным.

«Держа потерпевшего в неведении относительно обстоятельств его собственного отравления, Лондон со всей очевидностью нарушает его права, в первую очередь закрепленное в Европейской Конвенции о правах человека право на справедливое судебное разбирательство», — подчеркнули в посольстве России.

Чарли Роули и его спутницу Дон Стерджесс отравили неким веществом 30 июня 2018 года в Эймсбери. Пострадавших в критическом состоянии доставили в больницу, но если мужчину через некоторое время выписали, то Дон скончалась в палате.

Как стало известно позже, нервно-паралитическое вещество было во флаконе духов, который Роули нашел на улице и решил подарить возлюбленной.