Посольство ответило на попытки США обвинить Россию в кибератаках

Российские дипломаты в США назвали безосновательными попытки американских СМИ обвинить российскую сторону в хакерских атаках на органы государственной власти Штатов.

«Ответственно заявляем: нападения в информационном пространстве противоречат внешнеполитическим принципам нашей страны, ее национальным интересам и пониманию того, как выстраиваются отношения между государствами», — сказано в сообщении на странице посольства РФ в Facebook.

Дипломаты подчеркнули, что Россия не ведет «наступательных» операций в виртуальной среде». В посольстве добавили, РФ выступает что за двусторонние и многосторонние соглашения по кибербезопасности. Также российская сторона напомнила об инициативе президент Владимира Путина о комплексной программе мер по восстановлению российско-американского взаимодействия в области международной информационной безопасности. Однако, как отметили в посольстве, Вашингтон так и не ответил на это и другие предложения по выстраиванию диалога.

Агентство Reuters со ссылкой на источники написало, что поддерживаемая правительством иностранного государства группа хакеров смогла получить доступ к системе министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и похитила данные. По словам одного из источников, ситуация оказалась настолько серьезной, что в Совете национальной безопасности США прошла специальная встреча. Газета The Washington Post со ссылкой на источники заявила, что во взломе замешены российские хакеры. Якобы речь идет о группе APT29 (Cozy Bear).