Посольство ответило на обвинения США и Великобритании о причастности России к кибератакам

Российское посольство в Соединенных Штатов опровергло информации о причастности России к хакерским атаках. Информация на эту тему появилась в докладе американского агентства национальной безопасности (АНБ).

«Категорически отвергаем причастность российских госструктур к атакам «на правительственные и частные объекты в США и за их пределами», — сказано в в ответе посольства на официальной странице в Facebook.

Дипломаты отметили, что борьба с киберпреступностью — одна из приоритетных тем государственной политики РФ по противодействию всем формам криминала.

В диппредставители добавили, что российский президент Владимир Путин еще в сентябре 2020 года предложил комплексную программу мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности. В частности, предлагалось поддерживать непрерывные и эффективные каналы связи между специализированными ведомствами двух государство.

Посольство выразило надежду, что США перестанут выдвигать голословные обвинения и сосредоточатся на работе с российскими экспертами по укреплению международной информационной безопасности».

Дипломаты напомнили, что это с американской территории идут постоянные атаки на объекты критической инфраструктуры России.

Ранее спецслужбы Штатов и Великобритании опубликовали совместный доклад, в котором обвинили ГРУ в хакерских атаках на частные и правительственные структуры по всему миру.