Посольство отвергло причастность России к протестам в Колумбии

Заявление министра национальной обороны Колумбии о причастности РФ к массовым протестам в республике назвали безосновательными. Москва не имеет к беспорядкам никакого отношения, подчеркнули в посольстве России в государстве.

Дипломаты «выразили глубокое недоумение» по поводу комментариев главы Минобороны Колумбии газетам El Mundo и El Tiempo. Первой он заявил о том, что протесты подогреваются из-за рубежа. А вмешательство через соцсети исходит главным образом из России. В интервью El Tiempo Молано Апонте вновь сообщил об «атаках» через соцсети из РФ.

«Такие серьезные обвинения в адрес нашей страны, которые мы считаем совершенно безосновательными и не подкрепленными конкретными доказательствами, никоим образом не способствуют развитию традиционно дружественных отношений между Россией и Колумбией», — сказали в дипмиссии.

Протесты против налоговой реформы вспыхнули в Колумбии в конце апреля. В Боготе, Кали, Медельине и других городах произошли беспорядки. Пострадали, по данным ТАСС, свыше 1,9 тысячи человек, погибли не менее 42.