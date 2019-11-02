Посольство отреагировало на снос в Риге памятника героям-подводникам

Российское посольство в Латвии решительно осудило снос памятника героям-подводникам Балтики в Риге. Дипломаты назвали кощунством акт, направленный на уничтожение памяти советских воинов.

Памятник советским героям-подводникам Балтики демонтировали в Риге Подробнее

Свой протест дипмиссия опубликовала в Facebook.

«Возмущение вызывает то, что, несмотря на действующее двустороннее соглашение о соцзащите российских военных пенсионеров от 1994 г., этот шаг был предпринят без согласования с российской стороной, что является нарушением международного права», — сказано в сообщении посольства.

Памятник был установлен в 50 метрах от нынешнего Штаба морских сил Латвии. Вывезли его ночью, жители района узнали о пропаже только утром.

Источник фото: Facebook

Им было особенно обидно так как в отличие от многих забытых и запущенных памятников советской эпохи за ним ухаживали местные жители и общественники из объединения моряков.

Латвийский историк Александр Ржавин рассказал Sputnik Латвия, что за сносом памятника стоит АО «Государственное недвижимое имущество» (VNĪ). Компания ранее пообещала снести «самовольно поставленную бетонную конструкцию, которую можно идентифицировать как памятный знак советским вооруженным силам».

Также стало известно, что в процессе демонтажа монумент развалился и был отправлен на свалку, так как восстановлению не подлежал.