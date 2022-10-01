Франция опровергла слухи о причастности своей армии к перевороту в Буркина-Фасо | 360°

Мир 01 октября 2022, 18:17 Поделиться Telegram

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Viber Франция опровергла слухи о причастности своей армии к перевороту в Буркина-Фасо Посольство Франции: французская армия не имеет отношения к перевороту в Буркина-Фасо «Википедия»

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Посольство Франции в Буркина-Фасо опровергло сообщения о якобы причастности французской армии к происходящему в стране. По данным СМИ, там объявили о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы.

Ряд изданий также сообщили, что в Буркина-Фасо приостановили действие конституции, распустили правительство и закрыли границы, уточнило РИА «Новости».

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В посольстве Франции заявили, что категорически отрицают какую-либо причастность французской армии к событиям последних часов и слухи о том, что власти Буркина-Фасо были приняты французскими военными или находятся под их защитой. Такое опровержение появилось в Twitter дипмиссии.

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В конце января в Буркина-Фасо мятежники захватили власть от имени «Патриотического движения за сохранение и восстановление», которое возглавлял подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба.

Они заявили, что отправили в отставку президента Рока Марка Каборе, правительство страны распустили, а действие конституции приостановили. Позже конституцию решили все-таки восстановить.

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