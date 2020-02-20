Посольство не станет раскрывать имена и передвижения россиян с карантинного судна Diamond Princess

Ни имен, ни фамилий россиян, которых выпустили с лайнера Diamond Princess в Японии, называть не будут. Засекреченной будет и информация об их передвижении после карантина.

«Посольство не сообщает эту информацию», — заявили «Интерфаксу» в дипломатическом представительстве. Ранее один из россиян, который был на борту лайнера, рассказал в телеэфире, что планирует вернуться в Москву, а потом поедет с женой на дачу, где на всякий случает сделает себе еще один двухнедельный карантин.

Посольство России в Токио постоянно сообщает о ситуации на Diamond Princess на своей странице в Facebook.

«В результате проведенной японскими медиками проверки коронавирус диагностирован еще у двоих граждан России. В ближайшее время их доставят в больницу, где им будет оказана необходимая медпомощь», — говорится в сообщении посольства.

В дипмиссии добавили, что чувствуют себя заразившиеся сограждане нормально. 19 февраля на лайнере закончился двухнедельный карантин. Людей начали группами выпускать. 20 февраля на сушу сошли еще четверо россиян. В больнице от коронавируса умерли двое граждан Японии. Всего на лайнере инфекцией заразился 621 человек.

За минувшие сутки от COVID-2019 умерли еще 108 человек.