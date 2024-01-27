Мир 27 января 2024, 08:28 Посольство назвало «очередным дном невежества» материалы США об антисемитизме в РФ Посольство: США попытались переписать историю заявлениями об антисемитизме в РФ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российское посольство в США прокомментировало обвинения в адрес России в антисемитизме. Дипломаты заявили, что подготовленные американской стороной материалы говорят о слабости исторической памяти союзников по антигитлеровской коалиции и пробивают «очередное дно невежества». Об этом сообщило РИА «Новости».

Госдепартамент 26 января обнародовал доклад, в котором США обвинили Российскую империю, СССР и современную РФ в антисемитизме. Дипломаты отметили, что американские власти с помощью скандального документа попыталась приписать российской стороне антисемитизм в целях «дезинформации» и дискредитации оппонентов.

Реклама

«Составлением подобного рода материалов пробивается очередное дно невежества и демонстрируется слабость исторической памяти союзников по антигитлеровской коалиции», — добавили в издании.

Сотрудники посольства также подчеркнули, что Белый дом решил принизить роль России в борьбе с антисемитскими проявлениями и переписать мировую историю.

Ранее комиссар Еврокомиссии по внутренним делам Ильва Юханссо объявила о росте преступлений в Европе против людей, исповедующих иудаизм и ислам. Властям пришлось создать специальные зоны безопасности в молельных домах и организовать фонд, целью которого стало пресечение случаев исламофобии и антисемитизма.