Посольство Ливии атаковали 30 неизвестных в Минске

Уточняется, что атаковавшие не были ливийцами. При этом белорусские силовики ничего не сделали в отношении лиц, которые устроили нападение на посольство.

Глава частной военной компании (ЧВК) «РСБ-групп» Олег Криницын рассказал РБК о том, что все произошло утром 27 августа около 06:04. Он отметил, что «восточное» правительство Ливии в Тобруке заключило договор с компанией «РСБ-групп». Организация следит за безопасностью ливийского посольства в Минске. Нападавшими были люди славянской внешности от 18 до 60 лет.

«Это люди обычные гражданские, не бывшие ветераны. Их требования — чтобы мы ушли из посольства, а посольство заняли те, кого они поддерживают. А поддерживают они бывшего военного атташе, который присягнул Фаизу Сараджу (премьер-министр Ливии — прим.ред.)», — сообщил Криницын.

Эти люди перелезли через забор и изрезали болгаркой ворота, выломали стеклянные двери и замки. Охрана начала с ним драться. Неизвестных удалось «выдавить». Представители посольства Молдовы, которое находится рядом, вызвали милицию. К месту также прибыл ОМОН. Однако нападавших никто не задержал. Они даже не вышли с территории посольства.

«Они продолжают предъявлять ультиматум, чтобы мы в течение 15 минут покинули здание, иначе они начинают штурм» — констатировал глава ЧВК.